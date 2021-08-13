«Бавария» начала чемпионат Германии по футболу с ничьей
Мюнхенцы не сумели обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха (1:1).
Мюнхенцы не сумели обыграть «Боруссию» из Менхенгладбаха (1:1).
ТАСС, 13 августа. Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче первого тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:1. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе.
В составе «Боруссии» мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (42). Польский нападающий, забивший по итогам прошлого чемпионата 41 мяч, седьмой раз подряд отличился в стартовом туре бундеслиги.
«Бавария» провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером «Лейпцига» и «Хоффенхайма». Нагельсман сменил
Во втором туре «Бавария» 22 августа примет «Кельн». «Боруссия» днем раньше на выезде сыграет с «Байером».
«Бавария» является самой титулованной командой чемпионата Германии (31) и рекордсменом по количеству побед в Кубке Германии (20). Шесть раз команда из Мюнхена выигрывала Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов). По разу «Бавария» завоевывала Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.