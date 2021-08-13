«Бавария» начала чемпионат Германии по футболу с ничьей

ТАСС, 13 августа. Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче первого тура чемпионата Германии по футболу со счетом 1:1. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе.

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В составе «Боруссии» мяч забил Алассан Плеа (10-я минута). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (42). Польский нападающий, забивший по итогам прошлого чемпионата 41 мяч, седьмой раз подряд отличился в стартовом туре бундеслиги.

«Бавария» провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Юлиана Нагельсмана. 34-летний специалист возглавил команду из Мюнхена в июле, ранее он был главным тренером «Лейпцига» и «Хоффенхайма». Нагельсман сменил Ханса-Дитера Флика, который стал главным тренером сборной Германии.

Во втором туре «Бавария» 22 августа примет «Кельн». «Боруссия» днем раньше на выезде сыграет с «Байером».