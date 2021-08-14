«Монако» проиграл «Лорьяну» на выезде

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Теремас Моффи с пенальти.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте.

Благодаря этой победе «Лорьян» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 4 очка. «Монако» с 1 очком располагается на 16-й строчке.