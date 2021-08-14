«Монако» проиграл «Лорьяну» на выезде
«Лорьян» победил «Монако» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции (1:0).
Лорьян
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«Лорьян» победил «Монако» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции (1:0).
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Теремас Моффи с пенальти.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте.
Благодаря этой победе «Лорьян» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 4 очка. «Монако» с 1 очком располагается на 16-й строчке.
Следующий матч команда Кристофа Пеллисье проведет с «Монпелье» 22 августа на выезде.
Коллектив Нико Ковача днем ранее примет «Ланс».