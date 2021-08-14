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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» обыграла «Хетафе» в матче Примеры, Черышев заработал пенальти

В Валенсии завершился стартовый матч нового сезона Примеры.

Валенсия
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Источник: AFP 2021

«Валенсия» принимала «Хетафе». Уже в первые 15 минут на поле произошли события, которые определили итоговый результат.

На 3-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Уго Гильямона. Но вскоре «Валенсии» удалось открыть счёт, играя в меньшинстве. На 11-й минуте российский полузащитник Денис Черышев заработал пенальти, а его реализовал Карлос Солер.

В итоге этот гол так и остался единственным в матче. При этом встреча получилась эмоциональной и напряжённой: арбитр показал восемь жёлтых карточек, а в концовке второго тайма ещё и удалил защитника гостей Эрика Кабако.

Валенсия
1:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
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