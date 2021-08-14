Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал»

На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги. Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.

Затем хозяева поля забили второй гол. Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нергор и чётким ударом направил мяч в ворота.