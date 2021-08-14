Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал»
13 августа стартовал розыгрыш нового сезона английской
13 августа стартовал розыгрыш нового сезона английской
Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».
На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской
Затем хозяева поля забили второй гол. Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нергор и чётким ударом направил мяч в ворота.
«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.