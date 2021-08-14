«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в Кубке Италии, Кокорин остался в запасе
«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в матче 1/32 финала Кубка Италии со счетом 4:0.
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«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в матче 1/32 финала Кубка Италии со счетом 4:0.
Дубль оформил нападающий Душан Влахович.
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но остался в запасе.
Кубок Италии
1/32 финала
Голы: Влахович, 4 (1:0). Гонсалес, 37 (2:0). Влахович, 45+4 (3:0). Венути, 51 (4:0).
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Пеццела, Венути, Миленкович, Бонавентура (Бенасси, 77), Пульгар (Бьянко, 88), Мале (Кастровилли, 70), Кальехон (Сапонара, 69), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 70).
Предупреждение: Пеццела, 54.