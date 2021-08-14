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10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пятница, 13-е. «Монако» проиграл «Лорьяну», Головин получил травму и отыграл с повреждением 20 минут

Второй матч в монегасков в чемпионате Франции завершился поражением, которое усугубило повреждение российского легионера.

Монако
ЛорьянЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Очевидно, что сражение с «Шахтером» в Лиге чемпионов — приоритет «Монако». Нико Ковач, конечно, уверяет, что все матчи лиги 1 важны, однако в Лорьяне главный тренер красно-белых выставил фактически смешанный состав. Из привычной для начала этого сезона обоймы на поле вышли только шесть человек. Головин, Бен Йеддер, Фофана и Кайю Энрике остались на скамейке запасных, а Бадиашиль даже пропустил поездку из-за травмы.

Без него центр обороны вызывал вполне понятную тревогу, так как напарником Дисаси стал 20-летний Павлович. Серб провел прошлый сезон в аренде в фарме «Монако» — бельгийском клубе «Серкль», и не сказать, что блистал. Двенадцать матчей за сезон — не тот объем игровой практики, в которой нуждался молодой футболист.

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Впрочем, в случае с пропущенным голом к Павловичу никаких вопросов не было, так как со знаком «минус» отличился Якобс. Немец, запомнившийся хорошими обострениями после выходов на замену, при первом попадании в старт направил энергию не в ту сторону. Помогал защитникам и привез глупый пенальти, завалив соперника в штрафной. В итоге «Лорьян» с полутора созданными за тайм моментами выигрывал к перерыву, а висевший на воротах хозяев «Монако» никак не мог взломать чужую оборону.

В паузе между таймами поклонникам команды из княжества оставалось лишь грустить и просматривать предматчевый ролик, в котором смм-щики монегасков оригинально обыграли историю предыдущего визита в гости к «Лорьяну», когда Головин впервые появился на поле после травмы и первым же касанием отправил мяч в сетку. В коротком ролике Александра представили в роли персонажа культовой игры GTA V.

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В этот раз час российского футболиста пробил на 56-й минуте, когда вместе с Головиным в бой были брошены Бен Йеддер и Кайю Энрике, а вскоре к ним присоединились Фабрегас и Диатта. И это почти принесло результат. Головин исполнил подачу со штрафного, Павлович взмыл в воздух над защитой «Лорьяна», однако Нарди в броске вытащил удар серба из угла.

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А дальше случилось то, что может серьезно осложнить как перспективы «Монако» в Лиге чемпионов, так и сентябрьский цикл матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022. Телевизионная камера выхватила присевшего на газон с гримасой боли Головина. С трудом поднявшись, Александр высказал претензии к не увидевшему нарушение арбитру и, хромая, ушел за бровку.

Полузащитник держался на бедро, после чего колдовавшие над ним медики наложили повязку, использовав эластичный бинт. В любой другой ситуации Головин с вероятность в 100 процентов вернулся бы на скамейку, однако к моменту его повреждения на 76-й минуте «Монако» уже сделал все пять замен. Так что наш легионер, стиснув зубы, вернулся на поле. Больше того, подхватив мяч в центральной зоне, он дотащил его до штрафной и хлестко пробил рядом со штангой.

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Правда, надежда на то, что боль уйдет, оказалось ложной. Мужественно доиграв до финального свистка, Головин делал только то, что позволяло его состояние. Участвовал в распасовках перед штрафной, пытался перекрывать зоны, когда соперник выходил в атаку. При этом футболист сильно хромал, а, когда требовалось отработать назад, был не в состоянии сделать рывок. Даже право на стандарты уступил Фабрегасу.

После финального свистка Головин, кажется, выглядел самым грустным игроком монегасков. Видимо, понимал, что травма может оказаться не самой простой. Да и старт сезона для «Монако» выходит неоднозначным. С одной стороны — удачная игра в главном еврокубке. С другой — провал в лиге 1, где после двух туров набрано всего очко, хотя в соперниках были избежавший вылета благодаря «стыкам» «Нант» и финишировавший весной на 16-м месте «Лорьян».

Лорьян
1:0
Первый тайм: 1:0
Монако
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