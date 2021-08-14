АПЛ вернулась полным стадионом и сенсацией: «Брентфорд», не игравший в высшем дивизионе с 1947-го, сломил «Арсенал»

Сезон АПЛ-2021/22 стартовал в западном Лондоне: новичок лиги «Брентфорд» принимал «Арсенал».

Хозяева не то что никогда не играли в Премьер-лиге — они не показывались в высшем дивизионе с 1947 года. И сразу такой успех — победа над «Арсеналом» 2:0.

Местный «Брентфорд Коммьюнити», открытый осенью 2020-го, стал 60-м стадионом, принявшим матч АПЛ. Вместимость — чуть больше 17 тысяч. Давайте знакомиться с ареной — в этом сезоне здесь еще случится много интересного.

Огромная радость стартовавшего сезона — полные трибуны на матчах АПЛ. Причем начинают без каких-либо ограничений для болельщиков — все это благодаря высокому уровню вакцинированности населения.

Класс, мы очень скучали по такой картинке.