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01:02 (мск), источник: Sports.Ru

АПЛ вернулась полным стадионом и сенсацией: «Брентфорд», не игравший в высшем дивизионе с 1947-го, сломил «Арсенал»

Атмосфера, по которой мы скучали.

Брентфорд
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Источник: Reuters

Сезон АПЛ-2021/22 стартовал в западном Лондоне: новичок лиги «Брентфорд» принимал «Арсенал».

Хозяева не то что никогда не играли в Премьер-лиге — они не показывались в высшем дивизионе с 1947 года. И сразу такой успех — победа над «Арсеналом» 2:0.

Местный «Брентфорд Коммьюнити», открытый осенью 2020-го, стал 60-м стадионом, принявшим матч АПЛ. Вместимость — чуть больше 17 тысяч. Давайте знакомиться с ареной — в этом сезоне здесь еще случится много интересного.

Источник: Reuters

Огромная радость стартовавшего сезона — полные трибуны на матчах АПЛ. Причем начинают без каких-либо ограничений для болельщиков — все это благодаря высокому уровню вакцинированности населения.

Источник: Reuters

Класс, мы очень скучали по такой картинке.

Источник: Reuters

Эти парни искренне рады: их команда победила фаворита 2:0, забив по голу в первом и втором таймах. Пока больше никто не играл, и целый вечер «Брентфорд» будет на первом месте. Такого в высшем дивизионе с клубом не было почти 75 лет — с 1 сентября 1946-го.

Источник: Reuters
Брентфорд
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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