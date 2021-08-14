АПЛ вернулась полным стадионом и сенсацией: «Брентфорд», не игравший в высшем дивизионе с 1947-го, сломил «Арсенал»
Атмосфера, по которой мы скучали.
Атмосфера, по которой мы скучали.
Сезон АПЛ-2021/22 стартовал в западном Лондоне: новичок лиги «Брентфорд» принимал «Арсенал».
Хозяева не то что никогда не играли в
Местный «Брентфорд Коммьюнити», открытый осенью 2020-го, стал 60-м стадионом, принявшим матч АПЛ. Вместимость — чуть больше 17 тысяч. Давайте знакомиться с ареной — в этом сезоне здесь еще случится много интересного.
Огромная радость стартовавшего сезона — полные трибуны на матчах АПЛ. Причем начинают без
Класс, мы очень скучали по такой картинке.
Эти парни искренне рады: их команда победила фаворита 2:0, забив по голу в первом и втором таймах. Пока больше никто не играл, и целый вечер «Брентфорд» будет на первом месте. Такого в высшем дивизионе с клубом не было почти 75 лет — с 1 сентября 1946-го.