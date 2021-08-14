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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Футболист сменил игровой номер для привлечения внимания к проблеме изменения климата

Хавбек итальянской «Сампдории» и сборной Норвегии Мортен Торсби сменил игровой номер для привлечения внимания к экологической ситуации в мире.

СампдорияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

25-летний норвежец сменил номер с 18-го на 2-й, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Номер отсылает к Парижскому соглашению, целью которого, среди прочего, является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия.

«У нас огромный экологический кризис, и я играю в футбол. В этом нет смысла. Я поговорил с родителями, и мы пришли к выводу, что я хочу использовать жизнь, чтобы бороться за то, что важно», — приводит слова полузащитника ESPN.

Также футболист добавил, самое лучшее, что он может сделать — это стать как можно лучше в футболе и продолжать говорить об этих важных вопросах.

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