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10:42 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ»

Новоиспеченный форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, вероятнее всего, не примет участия в предстоящем матче против «Страсбура». Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, из-за неоптимальной формы дебют аргентинца состоится не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с «Реймсом».

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Также под вопросом участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы под вопросом. Серхио Рамос не сыграет из-за травмы.

Матч «ПСЖ» — «Страсбур» состоится в субботу, 14 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее стало известно, что платок Месси с прощальной пресс-конференции выставили на продажу за $1 млн.

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