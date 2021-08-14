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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер: Важно, чтобы мячи забивали все игроки атаки, а не один Бруну Фернандеш

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер перед стартом нового сезона выразил надежду на то, что футболисты команды будут активно участвовать в завершающей стадии атак.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2021
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 1, 14.08.2021, 14:30

Манчестер Юнайтед-Лидс-

По словам Сульшера, «Манчестер Юнайтед» важно, чтобы все игроки много забивали, а нагрузка ложилась не только на лидеров атак. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал Бруну Фернандеш, забивший 18 мячей.

«Важно, чтобы голы забивали все нападающие и игроки атаки. Атакующий полузащитник не должен быть единственным игроком, который забивает 15−20 мячей за сезон. Нет.

Антони Марсьяль будет забивать больше мячей, чем в прошлом сезоне. Мэйсон Гринвуд продолжает прогрессировать, Эдинсон Кавани в прошлом сезоне поздно присоединился к нам, он должен теперь забить больше мячей. Также мы ждём голов от Джейдона Санчо. В общем, я думаю, что нагрузка будет лежать не только на Бруну.

Конечно, Фернандеш — фантастический игрок. Он очень много забивает и раздаёт результативных передач. Маркус пропустит первые несколько месяцев сезона, что неприятно, но он вернётся свежим, — цитирует тренера Sky Sports.

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