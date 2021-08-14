Артета назвал заслуженным поражение от «Брентфорда»

— Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали чего-то другого в этом матче. Конечно, это не то, как мы хотели начать сезон.

Главная проблема заключается в том, что мы не очень хорошо справились с подборами и забросами за спину защитникам. И это всё, что им требовалось, чтобы создать нам проблемы, — сказал Артета.