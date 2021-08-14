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11:44 (мск), источник: Матч ТВ

Артета назвал заслуженным поражение от «Брентфорда»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ.

Брентфорд
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

— Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали чего-то другого в этом матче. Конечно, это не то, как мы хотели начать сезон.

Главная проблема заключается в том, что мы не очень хорошо справились с подборами и забросами за спину защитникам. И это всё, что им требовалось, чтобы создать нам проблемы, — сказал Артета.

Отметим, что «Брентфорд» впервые в своей истории выступает в АПЛ.

Брентфорд
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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