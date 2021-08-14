Артета назвал заслуженным поражение от «Брентфорда»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ.
Брентфорд
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брентфорда» в матче 1-го тура АПЛ.
— Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали
Главная проблема заключается в том, что мы не очень хорошо справились с подборами и забросами за спину защитникам. И это всё, что им требовалось, чтобы создать нам проблемы, — сказал Артета.
Отметим, что «Брентфорд» впервые в своей истории выступает в АПЛ.