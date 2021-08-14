Головин может пропустить матч «Монако» против «Шахтера» в Лиге чемпионов из-за травмы

«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим.



Головин — важный игрок для нас. Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с “Шахтером”. Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», — приводит слова Ковача L’Equipe.