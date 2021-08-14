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11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин может пропустить матч «Монако» против «Шахтера» в Лиге чемпионов из-за травмы

Главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что российский полузащитник Александр Головин может пропустить первый матч отборочного раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».

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Источник: AFP 2021
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Причина — в травме, полученной накануне в игре 2-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1).

«Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к этому моменту уже не осталось замен. Посмотрим.

Головин — важный игрок для нас. Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с “Шахтером”. Если это больше, чем удар, мы не будем рисковать его здоровьем», — приводит слова Ковача L’Equipe.

Головин вышел на замену на 57-й минуте игры с «Лорьяном». К концу встречи у 25-летнего россиянина возникли проблемы с мышцей правого бедра.

Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа, начало — в 22.00 (мск).

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