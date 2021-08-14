«Барселона» должна выплатить Месси ещё € 52 млн долга по зарплате
«Барселоне» ещё предстоит погасить задолженность перед бывшим капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Diario Sport.
«Барселоне» ещё предстоит погасить задолженность перед бывшим капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Diario Sport.
По данным источника, каталонцы остались должны аргентинскому нападающему ещё € 52 млн.
Речь идёт о долге по зарплате. Ранее аргентинец согласился на рассрочку платежа, о чём его попросил бывший президент клуба Жозеп Бартомеу. Функционер, будучи президентом, обратился к игрокам команды с просьбой позволить выплатить им зарплату в рассрочку. Многие футболисты согласились на это, но очевидно, что долг перед Месси является самым большим.
«Барселона» рассчитывает полностью погасить задолженность в течение 2021 и 2022 годов.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.