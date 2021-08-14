«Барселона» должна выплатить Месси ещё € 52 млн долга по зарплате

Речь идёт о долге по зарплате. Ранее аргентинец согласился на рассрочку платежа, о чём его попросил бывший президент клуба Жозеп Бартомеу. Функционер, будучи президентом, обратился к игрокам команды с просьбой позволить выплатить им зарплату в рассрочку. Многие футболисты согласились на это, но очевидно, что долг перед Месси является самым большим.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.