Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»
«ПСЖ» объявил заявку на матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».
ПСЖ
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» объявил заявку на матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».
В список не попал нападающий Лионель Месси. Аргентинец вместе с Неймаром, Маркиньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой и Анхелем Ди Марией указан в списке футболистов, которые продолжат тренироваться для набора формы.
Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.
Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа.