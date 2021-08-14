Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»

В список не попал нападающий Лионель Месси. Аргентинец вместе с Неймаром, Маркиньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой и Анхелем Ди Марией указан в списке футболистов, которые продолжат тренироваться для набора формы.

Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.