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12:55 (мск), источник: Sports.Ru

Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»

«ПСЖ» объявил заявку на матч 2-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».

ПСЖ
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Источник: AP 2021

В список не попал нападающий Лионель Месси. Аргентинец вместе с Неймаром, Маркиньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой и Анхелем Ди Марией указан в списке футболистов, которые продолжат тренироваться для набора формы.

Также в заявку не попал защитник Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа.

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