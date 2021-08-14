Головин избежал серьезной травмы

Проводятся все необходимые медицинские процедуры. Но пока непонятно, сыграет ли он 17 августа с «Шахтером» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

В пятницу вечером Головин, выйдя на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:1), получил повреждение — сильный ушиб.

Ранее, в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) во время атаки «Монако», в которой Головин забил победный гол, ему нанесли болезненный удар по ноге, после чего он был заменен, но быстро восстановился.