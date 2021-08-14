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13:59 (мск), источник: Sport24

«Барселона» зарегистрировала Депая и Эрика Гарсию благодаря тому, что Пике согласился на сокращение зарплаты

«Барселона» объявила, что зарегистрировала нападающего Мемфиса Депая, защитника Эрика Гарсию и форварда Рея Маная для участия в матчах Ла Лиги.

Барселона
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Источник: AP 2021
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 1, 15.08.2021, 21:00

Барселона-Реал Сосьедад-

В заявлении клуба говорится, что что это стало возможным благодаря соглашению с защитником Жераром Пике, который согласился на существенное сокращение зарплаты.

Сине-гранатовые также работают с двумя другими капитанами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы адаптировать их зарплаты к текущему ситуации клуба. Оба игрока готовы сотрудничать.

Отмечается, что летом «Барселона» продала нескольких игроков и отдала в аренду, благодаря чему все игроки могут быть зарегистрированы для участия в чемпионата Испании.

В стартовом туре Ла Лиги сезона-2021/22 «Барселона» 15 августа на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Реалом Сосьедад». Начало игры — в 21:00 мск.

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