«Барселона» зарегистрировала Депая и Эрика Гарсию благодаря тому, что Пике согласился на сокращение зарплаты

В заявлении клуба говорится, что что это стало возможным благодаря соглашению с защитником Жераром Пике, который согласился на существенное сокращение зарплаты.
Сине-гранатовые также работают с двумя другими капитанами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы адаптировать их зарплаты к текущему ситуации клуба. Оба игрока готовы сотрудничать.
Отмечается, что летом «Барселона» продала нескольких игроков и отдала в аренду, благодаря чему все игроки могут быть зарегистрированы для участия в чемпионата Испании.
В стартовом туре Ла Лиги сезона-2021/22 «Барселона» 15 августа на стадионе «Камп Ноу» сыграет с «Реалом Сосьедад». Начало игры — в 21:00 мск.