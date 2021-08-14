«Барселона» зарегистрировала Депая и Эрика Гарсию благодаря тому, что Пике согласился на сокращение зарплаты

Футбол Испания 2021/2022 Тур 1, 15.08.2021, 21:00 Барселона - Реал Сосьедад -

В заявлении клуба говорится, что что это стало возможным благодаря соглашению с защитником Жераром Пике, который согласился на существенное сокращение зарплаты.

Сине-гранатовые также работают с двумя другими капитанами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы адаптировать их зарплаты к текущему ситуации клуба. Оба игрока готовы сотрудничать.

Отмечается, что летом «Барселона» продала нескольких игроков и отдала в аренду, благодаря чему все игроки могут быть зарегистрированы для участия в чемпионата Испании.