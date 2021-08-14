Санчо остался в запасе на первый матч «Манчестер Юнайтед» в сезоне

21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года. 13 августа главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявлял, что Санчо необходимо набрать физическую форму и он вряд ли сможет появляться в стартовом составе в ближайшее время.