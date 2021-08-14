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14:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Санчо остался в запасе на первый матч «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо остался в запасе на матч 1-го тура АПЛ против «Лидса».

Манчестер Юнайтед
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

21-летний англичанин перешел в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро в июле 2021 года. 13 августа главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер заявлял, что Санчо необходимо набрать физическую форму и он вряд ли сможет появляться в стартовом составе в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» состоится сегодня, 14 августа. Начало встречи — в 14.30 (мск).

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