Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Велес
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Металлург Лп
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Уфа
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Урал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
51
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Динамо
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
06:00
СКА-Хабаровск
Торпедо М
01
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
12ПСЖ представил Месси
15:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман: Пике, Бускетс и Альба хотят помочь клубу. Это показывает, что «Барселона» — их дом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил футболистов, согласившихся на снижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Барселона» зарегистрировала Депая и Эрика Гарсию благодаря тому, что Пике согласился на сокращение зарплаты

«Мы прекрасно знаем об экономической ситуации в “Барселоне”, клубу нужна всяческая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серхи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них “Барса” — это дом», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» заявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах чемпионата. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.

«Барселона» отдельно поблагодарила защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб получил возможность заявлять футболистов. Также сине-гранатовые продолжают вести активные переговоры с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом по поводу оптимизации контрактов. Оба игрока готовы к дальнейшему сотрудничеству.

 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
У «Зенита» очень короткая скамейка. Как так получилось
«Манчестер Юнайтед» принимает «Лидс» (онлайн-трансляция)
Пике согласился на снижение зарплаты, и «Барса» заявила новичков
Черышев заработал пенальти, вратарь из Грузии выдал крутой матч
Пятница 13-е. Головин доиграл матч с «Лорьяном» через боль
«Локомотив» разберется с «Зенитом»: ставим на матчи РПЛ
Тренер Ашрам: Неприятно, что люди не умеют достойно проигрывать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь