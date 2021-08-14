Куман: Пике, Бускетс и Альба хотят помочь клубу. Это показывает, что «Барселона» — их дом
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил футболистов, согласившихся на снижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поблагодарил футболистов, согласившихся на снижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.
«Мы прекрасно знаем об экономической ситуации в “Барселоне”, клубу нужна всяческая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серхи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них “Барса” — это дом», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Ранее «Барселона» заявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах чемпионата. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.
«Барселона» отдельно поблагодарила защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб получил возможность заявлять футболистов. Также