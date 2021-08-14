Куман: Пике, Бускетс и Альба хотят помочь клубу. Это показывает, что «Барселона» — их дом

«Мы прекрасно знаем об экономической ситуации в “Барселоне”, клубу нужна всяческая помощь. Нужно отметить позицию Пике, Серхи Роберто, Бускетса, Альбы. Все они играют здесь много лет и хотят помочь клубу исправить экономическую ситуацию. Это важно и показывает, что для них “Барса” — это дом», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.



Ранее «Барселона» заявила, что официально зарегистрировала Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах чемпионата. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба.



«Барселона» отдельно поблагодарила защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб получил возможность заявлять футболистов. Также сине-гранатовые продолжают вести активные переговоры с Жорди Альбой и Серхио Бускетсом по поводу оптимизации контрактов. Оба игрока готовы к дальнейшему сотрудничеству.