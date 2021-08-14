«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00
Сегодня, 14 августа, состоится матч «Челси» — «Кристал Пэлас».
Челси
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
Сегодня, 14 августа, состоится матч «Челси» — «Кристал Пэлас».
Встреча 1-го тура английской
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.
«Челси» в 38 матчах английской
В последних четырёх матчах между этими командами на «Стэмфорд Бридж» побеждали только хозяева.