«Челси» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

Футбол Англия 2021/2022 Тур 1, 14.08.2021, 17:00 Челси 3 Кристал Пэлас 0

Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.

«Челси» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 67 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» заработал 44 очка и финишировал 14-м. Чемпионом стал «Манчестер Сити».