Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо

Информация о том, что олимпийский чемпион-2020 обошелся сине-бело-голубым в 15 миллионов не точна.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо 13 августа. Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Клаудиньо вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.