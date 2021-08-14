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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо

Как стало известно «СЭ», чемпионы России заплатили за трансфер 23-летнего хавбека Клаудиньо из «Брагантино» 12 миллионов евро.

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Источник: Reuters

Информация о том, что олимпийский чемпион-2020 обошелся сине-бело-голубым в 15 миллионов не точна.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо 13 августа. Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Клаудиньо вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.

Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11, который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.

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