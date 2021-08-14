Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо
Как стало известно «СЭ», чемпионы России заплатили за трансфер 23-летнего хавбека Клаудиньо из «Брагантино» 12 миллионов евро.
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Как стало известно «СЭ», чемпионы России заплатили за трансфер 23-летнего хавбека Клаудиньо из «Брагантино» 12 миллионов евро.
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«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо 13 августа. Соглашение с 24-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Клаудиньо вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.
Бразилец будет выступать за