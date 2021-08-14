Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»

29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.