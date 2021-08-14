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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»

Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».

Байер
Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.

Матч «Унион» — «Байер» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 16.30 (мск).

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