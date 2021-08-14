Лунев остался в запасе на матч «Байера» против «Униона»
Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».
Байер
Унион БЧемпионат Германии: таблица и календарь
Российский вратарь Андрей Лунев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Германии против «Униона».
29-летний россиянин оказался среди 9 запасных команды из Леверкузена на первую игру сезона в бундеслиге. Место в воротах «Байера» займет Лукас Градецки.
Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. На данный момент россиянин не провел ни одной официальной встречи в составе команды из Леверкузена.
Матч «Унион» — «Байер» состоится сегодня, 14 августа, начало — в 16.30 (мск).