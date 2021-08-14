Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Ливерпуль
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань
Текстильщик
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Ницца
04
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Урал
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Металлург Лп
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Гройтер Фюрт
51
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
51
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Олимп-Долгопрудный
10
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
20:03 (мск), источник: Sport24

«Барселона» должна Месси почти 100 млн евро. Клуб зарегистрировал новичков только благодаря Пике

Каталонский кошмар продолжается.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Читайте также
Лионель Месси официально стал игроком «Пари Сен-Жермен»

За последние недели о финансовых проблемах в «Барселоне» узнал весь мир. Клуб не смог продлить контракт со своим главным медиалицом и лидером команды, хотя Лионель Месси был готов пойти на 50%-е сокращение зарплаты. Меньше платить не вышло бы — финансовые законы Испании не позволяют подписывать новые трудовые договоры со своими сотрудниками, в которых фигурирует зарплата менее 50% от предыдущей.

Теперь Месси обживается в Париже, но сильно легче от этого «Барселоне» не стало. Клуб по-прежнему находится в жутких долгах. Финансовый фонд сине-гранатовых по-прежнему раздут, а из-за сокращения доходов заявить новичков при отрицательном балансе Ла Лига запрещает.

Спас от катастрофы их партнер по команде Жерар Пике.
Во время загрузки произошла ошибка.

Mundo Deportivo пишет, что в первую очередь клуб ведет переговоры с ветеранами — руководство надеется, что на сокращение зарплат пойдут воспитанники Серхио Бускетс и Жорди Альба. Недавно клуб отдельно поблагодарил вице-капитана Жерара Пике, который согласился на существенное сокращение оклада. Только благодаря этому «Барса» заявила на сезон Депая, Агуэро и Гарсию.

Параллельно «Барса» пытается разгрузить зарплатный фонд за счет продажи не нужных высокооплачиваемых игроков. Проблема в том, что эти футболисты совсем неликвидны на рынке, а такие же деньги, как в «Барселоне», им нигде платить не будут. Например, Самюэль Юмтити (зарплата 8 млн евро в год) отказывается переходить в «Бенфику» и ждет предложений от топ-клубов. Только вот после трех сезонов с хронической травмой колена ни один серьезный клуб вкладываться в него не собирается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миралем Пьянич (зарплата 7,5 млн евро за сезон) год назад стал частью обмена с «Ювентусом», за счет чего «Барселона» пыталась выправить свой бюджет. Сейчас же каталонцы готовы отпустить не нужного команде возрастного полузащитника хоть за какие-то деньги.

Ярмом висит на финансах клуба и Коутиньо с его контрактом на 20 млн евро за сезон. По последним данным, «Барса» готова отдать бразильца в очередную аренду и даже платить значительную часть зарплаты — лишь бы кто помог разгрузить фонд. Услуги игрока предложили «Лацио».

Чтобы вы поняли, в насколько сложной ситуации сейчас находится «Барселона» — клуб должен Месси почти 100 млн евро! И это с учетом того, что Лео уже перешел в другую команду. По информации El Mundo, клуб должен аргентинцу 39 млн евро за лояльность — такой бонус был прописан в его контракте за то, что он останется в клубе до июля 2021.

Во время загрузки произошла ошибка.

Diario Sport добавляет — помимо прочего, «Барселона» должна Месси еще 52 млн евро. Ранее предыдущий президент клуба Хосеп Бартомеу попросил Лео согласиться на рассрочку по зарплате из-за финансового кризиса. С того момента аргентинец недополучил 52 млн. Итого — 91 млн долга только перед Месси. И это не считая других игроков, которые согласились на сокращения и отсрочки по выплатам!

Сине-гранатовый кошмар продолжается.

Читайте также
 Русская гимнастка Бирюкова рассказала о жутком воспоминании с Олимпийских игр: «Внутри все замерло от жалости»
«Врачи ужаснулись: «У тебя там все раскрошено!!!» Русская гимнастка получила страшную травму перед Олимпиадой
«Спартак» прервал серию из трех поражений, обыграв дома «Урал»
Дичайший старт «МЮ» в АПЛ: Погба и Фернандеш выдали суперматч
«Ростов» принимает ЦСКА: онлайн-трансляция
Фанаты «Спартака» вывесили язвительные баннеры в адрес игроков
«Челси» стартовал в АПЛ с уверенной победы над «Кристал Пэлас»
Стало известно, сколько «Реал» готов предложить «ПСЖ» за Мбаппе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь