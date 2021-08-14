«Барселона» должна Месси почти 100 млн евро. Клуб зарегистрировал новичков только благодаря Пике
Каталонский кошмар продолжается.
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Каталонский кошмар продолжается.
За последние недели о финансовых проблемах в «Барселоне» узнал весь мир. Клуб не смог продлить контракт со своим главным медиалицом и лидером команды, хотя Лионель Месси был готов пойти на 50%-е сокращение зарплаты. Меньше платить не вышло бы — финансовые законы Испании не позволяют подписывать новые трудовые договоры со своими сотрудниками, в которых фигурирует зарплата менее 50% от предыдущей.
Теперь Месси обживается в Париже, но сильно легче от этого «Барселоне» не стало. Клуб
Mundo Deportivo пишет, что в первую очередь клуб ведет переговоры с ветеранами — руководство надеется, что на сокращение зарплат пойдут воспитанники Серхио Бускетс и Жорди Альба. Недавно клуб отдельно поблагодарил
Параллельно «Барса» пытается разгрузить зарплатный фонд за счет продажи не нужных высокооплачиваемых игроков. Проблема в том, что эти футболисты совсем неликвидны на рынке, а такие же деньги, как в «Барселоне», им нигде платить не будут. Например, Самюэль Юмтити (зарплата 8 млн евро в год) отказывается переходить в «Бенфику» и ждет предложений от
Миралем Пьянич (зарплата 7,5 млн евро за сезон) год назад стал частью обмена с «Ювентусом», за счет чего «Барселона» пыталась выправить свой бюджет. Сейчас же каталонцы готовы отпустить не нужного команде возрастного полузащитника хоть за
Ярмом висит на финансах клуба и Коутиньо с его контрактом на 20 млн евро за сезон. По последним данным, «Барса» готова отдать бразильца в очередную аренду и даже платить значительную часть зарплаты — лишь бы кто помог разгрузить фонд. Услуги игрока предложили «Лацио».
Чтобы вы поняли, в насколько сложной ситуации сейчас находится «Барселона» — клуб должен Месси почти 100 млн евро! И это с учетом того, что Лео уже перешел в другую команду. По информации El Mundo, клуб должен аргентинцу 39 млн евро за лояльность — такой бонус был прописан в его контракте за то, что он останется в клубе до июля 2021.
Diario Sport добавляет — помимо прочего, «Барселона» должна Месси еще 52 млн евро. Ранее предыдущий президент клуба Хосеп Бартомеу попросил Лео согласиться на рассрочку по зарплате