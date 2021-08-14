«МЮ» с разгромным счетом обыграл «Лидс» в первом туре АПЛ благодаря хет-трику Фернандеша
В матче первого тура английской
В матче первого тура английской
На 30-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который отлично обработал мяч и реализовал выход 1 на 1.
В начале второго тайма гости ответили забитым мячом Люка Эйлинга, однако буквально через три минуты Мэйсон Гринвуд вновь вывел «красных дьяволов» вперёд — 2:1. Спустя две минуты Поль Погба отдал ещё один голевой пас Бруну Фернандешу, который отправил третий мяч в ворота «Лидса».
На 60-й минуте встрече португалец оформил
Стоит отметить, что Бруну Фернандеш стал первым игроком манкунианцев, оформившим