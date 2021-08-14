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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» с разгромным счетом обыграл «Лидс» в первом туре АПЛ благодаря хет-трику Фернандеша

В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters
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На 30-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который отлично обработал мяч и реализовал выход 1 на 1.

В начале второго тайма гости ответили забитым мячом Люка Эйлинга, однако буквально через три минуты Мэйсон Гринвуд вновь вывел «красных дьяволов» вперёд — 2:1. Спустя две минуты Поль Погба отдал ещё один голевой пас Бруну Фернандешу, который отправил третий мяч в ворота «Лидса».

На 60-й минуте встрече португалец оформил хет-трик, а на 68-й Фред установил окончательный счёт — 5:1. Очередной ассист оформил Погба. Всего за матч француз отдал 4 голевые передачи — это на одну больше, чем за весь предыдущий сезон в английской Премьер-лиге.

Стоит отметить, что Бруну Фернандеш стал первым игроком манкунианцев, оформившим хет-трик в первом матче английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
5:1
Первый тайм: 1:0
Лидс
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