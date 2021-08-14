«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора
Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора.
ПСЖ
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Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора.
Если «сливочные» смогут продать норвежца за 50 млн евро, например, претендующему на игрока «Арсеналу», то мадридский клуб предложит за француза 150 млн евро, утверждает As.
Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.