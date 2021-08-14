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18:07 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» предложит 150 млн евро за Мбаппе, если продаст Эдегора

Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Если «сливочные» смогут продать норвежца за 50 млн евро, например, претендующему на игрока «Арсеналу», то мадридский клуб предложит за француза 150 млн евро, утверждает As.

150 млн — максимальная сумма, которую «Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе.

Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.

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