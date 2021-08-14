«Челси» стартовал в АПЛ 2021/2022 с уверенной победы

На 27-й минуте встречи главный арбитр зафиксировал нарушение вблизи штрафной гостей. К мячу подошёл испанец Маркос Алонсо и неотразимо пробил обводящим ударом в ближнюю девятку — 1:0. В конце первого тайма Кристиан Пулишич увеличил преимущество, и на перерыв команды ушли с разницей в два мяча.