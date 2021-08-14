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22:00 (мск), источник: ТАСС

Два гола и три результативные передачи Холанда помогли «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»

ТАСС, 14 августа. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:2 в домашнем матче первого тура чемпионата Германии по футболу.

Боруссия Д
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Марко Ройс (23-я минута), Торган Азар (32), Эрлинг Холанд (34, 72) и Джованни Рейна (58). «Айнтрахт» отличился благодаря автоголу Феликса Пасслака (27) и голу Йенса Хауге (86). Холанд поучаствовал во всех пяти голевых комбинациях команды из Дортмунда — на его счету также три голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Холанду 21 год. В прошлом сезоне он с 10 голами стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В чемпионате Германии норвежец забил 27 мячей в 28 играх.

«Боруссия» провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Марко Розе. Последние два сезона австрийский специалист возглавлял «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Во втором туре дортмундская «Боруссия» 21 августа на выезде сыграет с «Фрайбургом», а «Айнтрахт» в этот же день примет «Аугсбург».

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Боруссия Д
5:2
Первый тайм: 3:1
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