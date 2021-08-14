Два гола и три результативные передачи Холанда помогли «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»
ТАСС, 14 августа. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» из
ТАСС, 14 августа. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» из
Забитыми мячами в составе победителей отметились Марко Ройс (23-я минута), Торган Азар (32), Эрлинг Холанд (34, 72) и Джованни Рейна (58). «Айнтрахт» отличился благодаря автоголу Феликса Пасслака (27) и голу Йенса Хауге (86). Холанд поучаствовал во всех пяти голевых комбинациях команды из Дортмунда — на его счету также три голевые передачи.
Холанду 21 год. В прошлом сезоне он с 10 голами стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В чемпионате Германии норвежец забил 27 мячей в 28 играх.
«Боруссия» провела первый матч в чемпионате Германии под руководством Марко Розе. Последние два сезона австрийский специалист возглавлял «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Во втором туре дортмундская «Боруссия» 21 августа на выезде сыграет с «Фрайбургом», а «Айнтрахт» в этот же день примет «Аугсбург».