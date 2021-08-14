Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Реал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Страсбур
32
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
ЦСКА
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Ливерпуль
03
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Ницца
04
Футбол. Премьер-лига
17:30
Нижний Новгород
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Урал
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Металлург Лп
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Хоффенхайм
04
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Гройтер Фюрт
51
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Лидс
51
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Олимп-Долгопрудный
10
Все события
Фоторепортажи
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
22:54 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» представил Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» провел презентацию новичков команды перед матчем со «Страсбуром» во 2-м туре Лиги 1.

ПСЖ
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Форвард Лионель Месси, хавбек Джорджиньо Вейналдум, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма были представлены болельщикам на стадионе «Парк де Пренс» перед первым домашним матчем сезона.

Все пять футболистов надели футболки с надписями «Мы Париж».

Во время загрузки произошла ошибка.

Вейналдум и Хакими вышли на игру в стартовом составе, Месси, Рамос и Доннарумма не были заявлены на матч.

Читайте также
ПСЖ
3:2
Первый тайм: 0:0
Страсбур
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Трибуны протестуют, а Витория побеждает: «Спартак» одолел «Урал»
ЦСКА на выезде уверенно разобрался с «Ростовом»
Дичайший старт «МЮ» в АПЛ: Погба и Фернандеш выдали суперматч
«Алавес» – «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция
Фанаты «Спартака» целый тайм оскорбляли команду и Федуна. Зачем?
«Динамо» отправило Карапузова в аренду, а он их «похоронил»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь