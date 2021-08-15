Экс-защитник «Динамо» Рауш подписал контракт с клубом второй Бундеслиги
Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй Бундеслиге, сообщает
Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй Бундеслиге, сообщает
Ранее 31-летний футболист проводил тренировки с клубом «Арминия». Футболист принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом», которая состоялась 23 июля. «Арминия» проиграла со счётом 2:5.
«Динамо» объявило об уходе Рауша в декабре 2020 года. У защитника закончился срок действия трудового договора. С того момента он больше нигде не играл. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.
До этого Рауш играл в немецком «Кёльне». Константин также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».