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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-защитник «Динамо» Рауш подписал контракт с клубом второй Бундеслиги

Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш стал игроком «Нюрнберга», выступающего во второй Бундеслиге, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Нюрнберг
ДинамоЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 31-летний футболист проводил тренировки с клубом «Арминия». Футболист принял участие в товарищеской встрече со «Штутгартом», которая состоялась 23 июля. «Арминия» проиграла со счётом 2:5.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» объявило об уходе Рауша в декабре 2020 года. У защитника закончился срок действия трудового договора. С того момента он больше нигде не играл. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.

До этого Рауш играл в немецком «Кёльне». Константин также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».

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