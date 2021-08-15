Экс-защитник «Динамо» Рауш подписал контракт с клубом второй Бундеслиги

«Динамо» объявило об уходе Рауша в декабре 2020 года. У защитника закончился срок действия трудового договора. С того момента он больше нигде не играл. Рауш присоединился к «Динамо» 21 января 2018 года. За четыре сезона Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.



До этого Рауш играл в немецком «Кёльне». Константин также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».