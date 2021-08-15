Футболисты Дюмфрис и Джеко стали игроками «Интера»
ТАСС, 14 августа. Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис и боснийский форвард Эдин Джеко стали футболистами итальянского клуба «Интер». Об этом сообщает
ТАСС, 14 августа. Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис и боснийский форвард Эдин Джеко стали футболистами итальянского клуба «Интер». Об этом сообщает
25-летний Дюмфрис заключил соглашение до июля 2025 года. Соглашение с 35-летним Джеко рассчитано до июля 2023 года.
Дюмфрис ранее выступал за нидерландский ПСВ, проведя за клуб в общей сложности 124 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач, в его активе также 23 матча за национальную команду Нидерландов и два гола.
Джеко выступал за германский «Вольфсбург», английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Рому». Он является чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионата Англии. За сборную Боснии и Герцеговины он провел 114 матчей и забил 59 голов.
В первом туре чемпионата Италии «Интер» 21 августа примет «Дженоа».