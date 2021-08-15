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00:12 (мск), источник: ТАСС

Футболисты Дюмфрис и Джеко стали игроками «Интера»

ТАСС, 14 августа. Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис и боснийский форвард Эдин Джеко стали футболистами итальянского клуба «Интер». Об этом сообщает пресс-служба команды.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

25-летний Дюмфрис заключил соглашение до июля 2025 года. Соглашение с 35-летним Джеко рассчитано до июля 2023 года.

Дюмфрис ранее выступал за нидерландский ПСВ, проведя за клуб в общей сложности 124 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач, в его активе также 23 матча за национальную команду Нидерландов и два гола.

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Джеко выступал за германский «Вольфсбург», английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Рому». Он является чемпионом Германии и двукратным победителем чемпионата Англии. За сборную Боснии и Герцеговины он провел 114 матчей и забил 59 голов.

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В первом туре чемпионата Италии «Интер» 21 августа примет «Дженоа».

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