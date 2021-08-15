«ПСЖ» без Месси победил «Страсбур» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле нанес поражение «Страсбуру» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» на своем поле нанес поражение «Страсбуру» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Субботняя встреча в Париже завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев голами отметились Мауро Икарди (2-я минута), Килиан Мбаппе (24), Юлиан Дракслер (26) и Пабло Сарабия (85). У гостей отличились Кевин Гамейро (52) и Людовик Ажорк (63).
«Страсбур» заканчивал встречу в меньшинстве после того, как на 79-й и 81-й минутах защитник Александер Джику получил две желтые карточки и был удален с поля.
Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку команды. Он наблюдал за матчем с трибуны вместе со своим одноклубником Неймаром, который недавно приступил к тренировкам.
Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси подписал контракт с «ПСЖ» во вторник. Соглашение с 34-летним аргентинцем, который всю взрослую карьеру провел в «Барселоне», рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. В среду Месси сообщил, что сможет дебютировать за парижский клуб, когда будет готов.
«ПСЖ» одержал вторую победу в двух матчах турнира, «Страсбур» потерпел второе поражение.