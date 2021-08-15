«Реал» начал сезон с разгрома «Алавеса», Бензема оформил дубль

На 48-й минуте счёт открыл форвард гостей Карим Бензема. Гарет Бэйл с левого фланга здорово навесил в штрафную, Бензема видел, что он в офсайде, и не стал бороться за этот мяч. Тот прилетел направо, к Лукасу Васкесу, тот прострелил на Эдена Азара, которой чуть приподнял мяч рядом с собой у линии вратарской — и тут Бензема уже замкнул ударом в касание.

Начо забил второй гол мадридцев. Лука Модрич разыграл угловой с Азаром, после чего мягко и низко навесил справа к углу вратарской, Начо опередил всех и в падении ногой протолкнул мяч в ближний угол.

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На 62-й минуте Бензема оформил дубль. Феде Вальверде с правого фланга выполнил передачу на Бензема, на него бросились защитники, а Карим спокойно убежал в штрафную, пробил по воротам — вратарь отразил удар, но мяч отскочил обратно к Бензема, который со второй попытки послал его в сетку.