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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» начал сезон с разгрома «Алавеса», Бензема оформил дубль

В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» разгромил «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась со счётом 4:1.

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Источник: Reuters

На 48-й минуте счёт открыл форвард гостей Карим Бензема. Гарет Бэйл с левого фланга здорово навесил в штрафную, Бензема видел, что он в офсайде, и не стал бороться за этот мяч. Тот прилетел направо, к Лукасу Васкесу, тот прострелил на Эдена Азара, которой чуть приподнял мяч рядом с собой у линии вратарской — и тут Бензема уже замкнул ударом в касание.

Начо забил второй гол мадридцев. Лука Модрич разыграл угловой с Азаром, после чего мягко и низко навесил справа к углу вратарской, Начо опередил всех и в падении ногой протолкнул мяч в ближний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 62-й минуте Бензема оформил дубль. Феде Вальверде с правого фланга выполнил передачу на Бензема, на него бросились защитники, а Карим спокойно убежал в штрафную, пробил по воротам — вратарь отразил удар, но мяч отскочил обратно к Бензема, который со второй попытки послал его в сетку.

Спустя три минуты «Алавес» отыграл один мяч — Мато Хоселу реализовал пенальти. В добавленное время Винисиус Жуниор довёл счёт до разгромного.

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