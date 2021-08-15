Почеттино: Мбаппе сосредоточен на «ПСЖ». Я очень рад этому

Нападающий забил гол и отдал две результативные передачи. По слухам, после перехода в клуб Лионеля Месси Мбаппе принял решение уйти из «ПСЖ» во время летнего трансферного окна.

«Килиан Мбаппе сосредоточен на наших целях в “ПСЖ”, и я очень рад этому. Он должен продолжать в том же духе», — цитирует Почеттино журналист Лоик Танзи в своем твиттере.