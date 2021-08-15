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10:15 (мск), источник: Sport24

Почеттино: Мбаппе сосредоточен на «ПСЖ». Я очень рад этому

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался доволен выступлением Килиана Мбаппе в матче 2-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:2).

ПСЖ
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Источник: Reuters

Нападающий забил гол и отдал две результативные передачи. По слухам, после перехода в клуб Лионеля Месси Мбаппе принял решение уйти из «ПСЖ» во время летнего трансферного окна.

«Килиан Мбаппе сосредоточен на наших целях в “ПСЖ”, и я очень рад этому. Он должен продолжать в том же духе», — цитирует Почеттино журналист Лоик Танзи в своем твиттере.

ПСЖ
4:2
Первый тайм: 3:0
Страсбур
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