Почеттино: Мбаппе сосредоточен на «ПСЖ». Я очень рад этому
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался доволен выступлением Килиана Мбаппе в матче 2-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:2).
ПСЖ
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остался доволен выступлением Килиана Мбаппе в матче 2-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (4:2).
Нападающий забил гол и отдал две результативные передачи. По слухам, после перехода в клуб Лионеля Месси Мбаппе принял решение уйти из «ПСЖ» во время летнего трансферного окна.
«Килиан Мбаппе сосредоточен на наших целях в “ПСЖ”, и я очень рад этому. Он должен продолжать в том же духе», — цитирует Почеттино журналист Лоик Танзи в своем твиттере.