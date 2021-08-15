Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»

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Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.

В составе «Ромы» отличился бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Также за римлян в этой встрече забивали Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль.

Ранее Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому».

Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером.