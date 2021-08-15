Куртуа провел 100 матчей за «Реал» в чемпионате Испании

Для вратаря мадридцев Тибо Куртуа эта игра стала 100-й в составе клуба в ла лиге. За этот период 29-летний бельгиец пропустил 85 мячей и 43 раза сыграл на ноль.

Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. Всего на его счету 130 матчей за клуб, в которых он пропустил 125 мячей и 52 раза сыграл на ноль.