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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куртуа провел 100 матчей за «Реал» в чемпионате Испании

«Реал» в матче первого тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 4:1.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Для вратаря мадридцев Тибо Куртуа эта игра стала 100-й в составе клуба в ла лиге. За этот период 29-летний бельгиец пропустил 85 мячей и 43 раза сыграл на ноль.

Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. Всего на его счету 130 матчей за клуб, в которых он пропустил 125 мячей и 52 раза сыграл на ноль.

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Алавес
1:4
Первый тайм: 0:0
Реал
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