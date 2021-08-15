Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Акрон
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Зенит
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Алания
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
18:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:15
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
14.08
Алавес
Реал
14
Футбол. Зарубежный
14.08
Осасуна
Эспаньол
00
Все события
Фоторепортажи
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
12:16 (мск), источник: Sports.Ru

В прошлом сезоне ВАР отменил бы третий гол Бруну. Но АПЛ сделала офсайдные линии толще

Устали от «вне игры» от носа.

Манчестер Юнайтед
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Юнайтед» разгромил «Лидс» 5:1: Поль Погба отдал 4 ассиста, а Бруну Фернандеш оформил хет-трик. Правда, к последнему голу португальца сразу появились вопросы.

Виктор Линделеф со своей половины поля отправил Бруну в прорыв.

Люк Эйлинг уже поднял руку, сигнализируя об офсайде. Но помощник арбитра бежит с опущенным флагом.

Игра возобновилась без паузы — главный по видео в матче Крис Кавана быстро разобрался, в трансляции не появился титр о проверке ВАР.

А вот как выглядел момент с пасом Линделефа с точки зрения видеоассистента.

В прошлом году такой гол наверняка не засчитали бы — как и еще 20 похожих. Но с нового сезона АПЛ борется с миллиметровыми офсайдами: офсайдные линии стали толще, что даст преимущество атакующей команде.

Читайте также
Как же круто стартовал «МЮ» в АПЛ! Погба и Фернандеш выдали суперматч

Система успешно работает в чемпионате Нидерландов. Но из-за нововведения изменится и процесс передачи в трансляцию: вещатели и телезрители теперь будут видеть не весь процесс рисования офсайда, а только конечный результат.

Изменения приняли после масштабного опроса, проведенного АПЛ и ПГМОЛ (судейский комитет Англии) в начале этого года, в котором приняли участие клубы и даже болельщики.

Майкл Райли объясняет: «Сейчас мы фактически вернули преимущество атакующей стороне. Когда у футболиста действительно спорное положение, мы продолжаем следовать тому же процессу, что и в прошлом году с ВАР. Наносим однопиксельные линии, размещаем линию нападения и линию защиты. Затем мы нанесем более толстые линии в трансляции, по которым будем определять, в офсайде игрок или нет.

Таким образом, мы возвращаем в игру 20 голов, которые были отменены в прошлом сезоне. Ногти на ногах, носы, которые залезли в офсайд — в следующем сезоне мы засчитаем такие голы.

Теперь споров станет меньше.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Юнайтед
5:1
Первый тайм: 1:0
Лидс
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
ЦСКА на выезде уверенно разобрался с «Ростовом»
Винер-Усманова: Мы сделали из Дины Авериной какую-то страдалицу
Мадридский «Реал» начал сезон с гостевого разгрома «Алавеса»
Голы будут: "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити" в 1-м туре АПЛ
Винер-Усманова ответила тренеру Ашрам о неумении проигрывать
Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь