В прошлом сезоне ВАР отменил бы третий гол Бруну. Но АПЛ сделала офсайдные линии толще

«Юнайтед» разгромил «Лидс» 5:1: Поль Погба отдал 4 ассиста, а Бруну Фернандеш оформил хет-трик. Правда, к последнему голу португальца сразу появились вопросы.

Виктор Линделеф со своей половины поля отправил Бруну в прорыв.

Люк Эйлинг уже поднял руку, сигнализируя об офсайде. Но помощник арбитра бежит с опущенным флагом.

Игра возобновилась без паузы — главный по видео в матче Крис Кавана быстро разобрался, в трансляции не появился титр о проверке ВАР.

А вот как выглядел момент с пасом Линделефа с точки зрения видеоассистента.

В прошлом году такой гол наверняка не засчитали бы — как и еще 20 похожих. Но с нового сезона АПЛ борется с миллиметровыми офсайдами: офсайдные линии стали толще, что даст преимущество атакующей команде.

Система успешно работает в чемпионате Нидерландов. Но из-за нововведения изменится и процесс передачи в трансляцию: вещатели и телезрители теперь будут видеть не весь процесс рисования офсайда, а только конечный результат.

Изменения приняли после масштабного опроса, проведенного АПЛ и ПГМОЛ (судейский комитет Англии) в начале этого года, в котором приняли участие клубы и даже болельщики.

Майкл Райли объясняет: «Сейчас мы фактически вернули преимущество атакующей стороне. Когда у футболиста действительно спорное положение, мы продолжаем следовать тому же процессу, что и в прошлом году с ВАР. Наносим однопиксельные линии, размещаем линию нападения и линию защиты. Затем мы нанесем более толстые линии в трансляции, по которым будем определять, в офсайде игрок или нет.

Таким образом, мы возвращаем в игру 20 голов, которые были отменены в прошлом сезоне. Ногти на ногах, носы, которые залезли в офсайд — в следующем сезоне мы засчитаем такие голы.

Теперь споров станет меньше.