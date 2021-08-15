В прошлом сезоне ВАР отменил бы третий гол Бруну. Но АПЛ сделала офсайдные линии толще
Устали от «вне игры» от носа.
Устали от «вне игры» от носа.
«Юнайтед» разгромил «Лидс» 5:1: Поль Погба отдал 4 ассиста, а Бруну Фернандеш оформил
Виктор Линделеф со своей половины поля отправил Бруну в прорыв.
Люк Эйлинг уже поднял руку, сигнализируя об офсайде. Но помощник арбитра бежит с опущенным флагом.
Игра возобновилась без паузы — главный по видео в матче Крис Кавана быстро разобрался, в трансляции не появился титр о проверке ВАР.
А вот как выглядел момент с пасом Линделефа с точки зрения видеоассистента.
В прошлом году такой гол наверняка не засчитали бы — как и еще 20 похожих. Но с нового сезона АПЛ борется с миллиметровыми офсайдами: офсайдные линии стали толще, что даст преимущество атакующей команде.
Система успешно работает в чемпионате Нидерландов. Но
Изменения приняли после масштабного опроса, проведенного АПЛ и ПГМОЛ (судейский комитет Англии) в начале этого года, в котором приняли участие клубы и даже болельщики.
Майкл Райли объясняет: «Сейчас мы фактически вернули преимущество атакующей стороне. Когда у футболиста действительно спорное положение, мы продолжаем следовать тому же процессу, что и в прошлом году с ВАР. Наносим однопиксельные линии, размещаем линию нападения и линию защиты. Затем мы нанесем более толстые линии в трансляции, по которым будем определять, в офсайде игрок или нет.
Таким образом, мы возвращаем в игру 20 голов, которые были отменены в прошлом сезоне. Ногти на ногах, носы, которые залезли в офсайд — в следующем сезоне мы засчитаем такие голы.
Теперь споров станет меньше.