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14:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Швеции Аугустинссон стал игроком «Севильи»

Защитник Людвиг Аугустинссон перешел в «Севилью» из «Вердера», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Севилья
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Источник: AP 2021

Контракт с 27-летним шведским футболистом заключен до конца июня 2025 года.

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В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей за «Вердер» и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Аугустинссона в 10 миллионов евро.

Аугустинссон является игроком сборной Швеции, на его счету 36 матчей и два забитых гола за национальную команду.

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