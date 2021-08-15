Защитник сборной Швеции Аугустинссон стал игроком «Севильи»
Защитник Людвиг Аугустинссон перешел в «Севилью» из «Вердера», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Севилья
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Защитник Людвиг Аугустинссон перешел в «Севилью» из «Вердера», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Контракт с 27-летним шведским футболистом заключен до конца июня 2025 года.
В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей за «Вердер» и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Аугустинссона в 10 миллионов евро.
Аугустинссон является игроком сборной Швеции, на его счету 36 матчей и два забитых гола за национальную команду.