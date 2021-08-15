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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Депай и Гарсия в составе, а Пьянич нет: «Барса» объявила состав из 23 человек на матч с «Реал Сосьедад»

«Барселона» объявила состав из 23 игроков, которых Рональд Куман вызвал на матч с «Реал Сосьедадом».

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Источник: AFP 2021
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 1, 15.08.2021, 21:00

Барселона-Реал Сосьедад-

Вратари: Нето, Инаки Пенья, Арнау Теньяс.

Защитники: Серджиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Эмерсон Роял, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Рики Пуч, Педри, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Нико Гонсалес, Гави.

Нападающие: Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт, Рей Манай, Юсуф Демир.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего ощущается нехватка Миралема Пьянича и Самуэля Умтити, которые выбыли из состава, несмотря на то, что они в хорошей форме. Оба они находятся в списке на продажу «Барсы», согласно сообщениям.

Между тем, Лангле неожиданно восстановился после недавней травмы.

Что касается травмированных игроков, Куман по-прежнему не может рассчитывать на таких игроков, как Ансу Фати, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Марк-Андре тер Стеген, Серхио Агуэро и Оскар Мингеса.

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