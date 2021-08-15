Депай и Гарсия в составе, а Пьянич нет: «Барса» объявила состав из 23 человек на матч с «Реал Сосьедад»
«Барселона» объявила состав из 23 игроков, которых Рональд Куман вызвал на матч с «Реал Сосьедадом».
«Барселона» объявила состав из 23 игроков, которых Рональд Куман вызвал на матч с «Реал Сосьедадом».
Вратари: Нето, Инаки Пенья, Арнау Теньяс.
Защитники: Серджиньо Дест, Жерар Пике, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Эмерсон Роял, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Рики Пуч, Педри, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Нико Гонсалес, Гави.
Нападающие: Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт, Рей Манай, Юсуф Демир.
Больше всего ощущается нехватка Миралема Пьянича и Самуэля Умтити, которые выбыли из состава, несмотря на то, что они в хорошей форме. Оба они находятся в списке на продажу «Барсы», согласно сообщениям.
Между тем, Лангле неожиданно восстановился после недавней травмы.
Что касается травмированных игроков, Куман