«Анже» разгромил «Лион» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футболисты «Анже» с крупным счетом обыграли «Лион» в домашнем матче второго тура чемпионата Франции.
Анже
ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футболисты «Анже» с крупным счетом обыграли «Лион» в домашнем матче второго тура чемпионата Франции.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Софиан Буфаль (20-я минута) и Аззедин Оунахи (77).
Защитник «Лиона» Марсело на 53-й минуте отправил мяч в собственные ворота.
Гости завершали матч вдесятером после удаления Максвелла Корне (65).
В следующем туре «Анже» 22 августа сыграет в гостях с «Бордо», «Лион» в тот же день примет «Клермон».