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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анже» разгромил «Лион» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футболисты «Анже» с крупным счетом обыграли «Лион» в домашнем матче второго тура чемпионата Франции.

Анже
ЛионЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забили Софиан Буфаль (20-я минута) и Аззедин Оунахи (77).

Защитник «Лиона» Марсело на 53-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Гости завершали матч вдесятером после удаления Максвелла Корне (65).

В следующем туре «Анже» 22 августа сыграет в гостях с «Бордо», «Лион» в тот же день примет «Клермон».

Анже
3:0
Первый тайм: 1:0
Лион
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