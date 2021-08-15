«Астана» вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Матч шестого тура группового этапа прошел в Актобе и завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 15-й минуте отличился форвард «красно-белых» Максим Самородов. «Астана» сумела отыграться в концовке игры. На 85-й минуте гол забил Марин Томасов.