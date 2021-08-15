«Астана» вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу
«Астана» сыграла вничью «Актобе» и вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Астана» сыграла вничью «Актобе» и вышла в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч шестого тура группового этапа прошел в Актобе и завершился со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 15-й минуте отличился форвард «красно-белых» Максим Самородов. «Астана» сумела отыграться в концовке игры. На 85-й минуте гол забил Марин Томасов.
Таким образом, «Астана» набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Вместе со столичным клубом в четвертьфинал вышел кызылординский «Кайсар» (11). «Актобе» (1) замкнул квартет, а «Акжайык» стал третьим.