«Тобол» в большинстве дожал «Атырау» и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Первыми счет в матче открыли «нефтяники». На восьмой минуте Аллеф Де Андраде Родригеш реализовал пенальти и вывел команду вперед. На исходе получаса игры «Атырау» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Соломон Удо.

«Тобол» сумел отыграться только во втором тайме. На 58-й минуте счет сравнял новичок костанайцев Игорь Сергеев.

Победу костанайцам принес Жереми Манзорро, отличившийся на 75-й минуте. Ну, а точку в матче за четыре минуты до завершения основного времени поставил Зоран Тошич.