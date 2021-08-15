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19:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» в большинстве дожал «Атырау» и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Костанайский «Тобол» одержал волевую побед над «Атырау» и вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 3:1.

Тобол Кс
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Первыми счет в матче открыли «нефтяники». На восьмой минуте Аллеф Де Андраде Родригеш реализовал пенальти и вывел команду вперед. На исходе получаса игры «Атырау» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Соломон Удо.

«Тобол» сумел отыграться только во втором тайме. На 58-й минуте счет сравнял новичок костанайцев Игорь Сергеев.

Победу костанайцам принес Жереми Манзорро, отличившийся на 75-й минуте. Ну, а точку в матче за четыре минуты до завершения основного времени поставил Зоран Тошич.

После этой игры «Тобол» набрал 12 очков и занял первое место в группе. Вместе с костанайцами в четвертьфинал вышел «Тараз» (10). «Атырау» с двумя очками замкнул квартет, а «Мактаарал» (9) стал третьим.

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