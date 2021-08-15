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20:41 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 15 августа. Лондонский «Тоттенхэм» дома победил со счетом 1:0 «Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Единственный гол забил Сон Хын Мин (55-я минута).

В заявку «Тоттенхэма» не попал лучший бомбардир в истории клуба нападающий Гарри Кейн (221 гол). Днем ранее журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» все еще готов предложить «Тоттенхэму» за форварда €150 млн. Ранее команда из Манчестера купила за €117 млн (по данным портала Transfermarkt) полузащитника Джека Грилиша, который впервые вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Перед этим он вышел на замену в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1).

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» четыре гостевых матча подряд. Эта встреча стала первой официальной на посту главного тренера лондонского клуба для португальца Нуну Эшпириту Санту, который на протяжении четырех сезонов возглавлял «Вулверхэмптон».

В следующем туре «Тоттенхэм» 22 августа сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет 21 августа «Норвич».

Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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