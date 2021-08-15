«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии по футболу

В заявку «Тоттенхэма» не попал лучший бомбардир в истории клуба нападающий Гарри Кейн (221 гол). Днем ранее журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» все еще готов предложить «Тоттенхэму» за форварда €150 млн. Ранее команда из Манчестера купила за €117 млн (по данным портала Transfermarkt) полузащитника Джека Грилиша, который впервые вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Перед этим он вышел на замену в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1).