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15 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» в первом матче без Месси победила «Реал Сосьедад»

«Барселона» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.

Барселона
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В составе каталонского клуба голы забили Жерар Пике, Мартин Брэтуэйт (дубль) и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете Сьенфуэгос и Микель Оярсабаль.

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с каталонцами и ушел в «ПСЖ».

На 10-й минуте матча трибуны «Камп Ноу» стали скандировать фамилию аргентинца, выступавшего за сине-гранатовых под 10-м номером.

Барселона
4:2
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
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