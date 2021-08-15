«Барселона» в первом матче без Месси победила «Реал Сосьедад»
«Барселона» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.
Барселона
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«Барселона» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.
В составе каталонского клуба голы забили Жерар Пике, Мартин Брэтуэйт (дубль) и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете Сьенфуэгос и Микель Оярсабаль.
Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с каталонцами и ушел в «ПСЖ».
На 10-й минуте матча трибуны «Камп Ноу» стали скандировать фамилию аргентинца, выступавшего за