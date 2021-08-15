«Барселона» в первом матче без Месси победила «Реал Сосьедад»

В составе каталонского клуба голы забили Жерар Пике, Мартин Брэтуэйт (дубль) и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете Сьенфуэгос и Микель Оярсабаль.

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с каталонцами и ушел в «ПСЖ».