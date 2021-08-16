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11:12 (мск), источник: Sport24

Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»? Во Франции назвали конкретную дату

Пока Лео растренирован.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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14 августа «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура чемпионата Франции на своем поле переиграл «Страсбур» — 4:2. Перед игрой «ПСЖ» представил болельщикам новичков команды: форварда Лионеля Месси, хавбека Джорджиньо Вейналдума, защитников Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, а также вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Все они надели футболки с надписями «Мы Париж».

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Месси, однако, участия в игре не принимал — аргентинца, который присоединился к парижанам на правах свободного агента из «Барселоны», заметили на трибунах «Парк де Пренс» вместе с Неймаром. Давайте разбираться, когда нам стоит ждать дебюта Месси за «ПСЖ».

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Лионель официально стал игроком «Парижа» 10 августа, а на следующий день попросил включить себя в состав на матч со «Страсбуром». Тренерский штаб Маурисио Почеттино отнесся к этой идее со скепсисом: Месси сейчас откровенно растренирован, и выпускать его на поле было бы неправильно. На то, почему Лео не в форме, есть две причины.

Первая — Кубок Америки, где Месси дошел вместе со сборной Аргентины до финала и одержал на турнире победу.
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Решающий матч Копы состоялся 10 июля, и не все футболисты, которые принимали в нем участие, готовы были стартовать в новом сезоне с первых игр. В частности, нападающий сборной Бразилии (проиграла Аргентине в финале — 0:1) Неймар также пропустил старт кампании «ПСЖ», хотя проблем со здоровьем у него, судя по официальным сообщениям, не было.

Вторая причина — непростая ситуация в «Барселоне», из-за которой Месси и был вынужден покинуть клуб.

Контракт Лионеля с «блауграной» истек 30 июня — еще во время Кубка Америки. С этого момента он де-юре находился в статусе свободного агента — а значит, по возвращении в «Барсу» не мог даже тренироваться, потому что по документам не являлся игроком клуба. Таким образом, в команду Почеттино приехал Месси, который больше месяца не участвовал даже в тренировках. Вполне естественно, что аргентинский специалист предпочел его поберечь.

«Когда я дебютирую? Не знаю. Я только вернулся из отпуска, меня не было больше месяца. Мне, наверное, нужно будет подготовиться, прежде чем начать играть. Надеюсь, возвращение на поле состоится как можно раньше», — сказал Месси на пресс-конференции по случаю трансфера.

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Через несколько дней журналисты задали аналогичный вопрос Почеттино. Он тоже не дал конкретного ответа: «Сегодня Месси провёл лишь вторую тренировку после финала Кубка Америки. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле».

Французские журналисты — а именно издание Le Parisien — называют конкретную дату: Месси дебютирует за «ПСЖ» не раньше 29 августа.

Вероятнее всего, Лео пропустит следующую игру клуба (с «Брестом», 20 августа) и выйдет на поле в матче против «Реймса» — он пройдет на стадионе «Огюст Делон» 29 числа.

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ПСЖ
4:2
Первый тайм: 3:0
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