Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»? Во Франции назвали конкретную дату
Пока Лео растренирован.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Пока Лео растренирован.
14 августа «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура чемпионата Франции на своем поле переиграл «Страсбур» — 4:2. Перед игрой «ПСЖ» представил болельщикам новичков команды: форварда Лионеля Месси, хавбека Джорджиньо Вейналдума, защитников Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, а также вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Все они надели футболки с надписями «Мы Париж».
Месси, однако, участия в игре не принимал — аргентинца, который присоединился к парижанам на правах свободного агента из «Барселоны», заметили на трибунах «Парк де Пренс» вместе с Неймаром. Давайте разбираться, когда нам стоит ждать дебюта Месси за «ПСЖ».
Лионель официально стал игроком «Парижа» 10 августа, а на следующий день попросил включить себя в состав на матч со «Страсбуром». Тренерский штаб Маурисио Почеттино отнесся к этой идее со скепсисом: Месси сейчас откровенно растренирован, и выпускать его на поле было бы неправильно. На то, почему Лео не в форме, есть две причины.
Решающий матч Копы состоялся 10 июля, и не все футболисты, которые принимали в нем участие, готовы были стартовать в новом сезоне с первых игр. В частности, нападающий сборной Бразилии (проиграла Аргентине в финале — 0:1) Неймар также пропустил старт кампании «ПСЖ», хотя проблем со здоровьем у него, судя по официальным сообщениям, не было.
Контракт Лионеля с «блауграной» истек 30 июня — еще во время Кубка Америки. С этого момента он
«Когда я дебютирую? Не знаю. Я только вернулся из отпуска, меня не было больше месяца. Мне, наверное, нужно будет подготовиться, прежде чем начать играть. Надеюсь, возвращение на поле состоится как можно раньше», — сказал Месси на
Через несколько дней журналисты задали аналогичный вопрос Почеттино. Он тоже не дал конкретного ответа: «Сегодня Месси провёл лишь вторую тренировку после финала Кубка Америки. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле».
Вероятнее всего, Лео пропустит следующую игру клуба (с «Брестом», 20 августа) и выйдет на поле в матче против «Реймса» — он пройдет на стадионе «Огюст Делон» 29 числа.