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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Предатель продан». В Милане испортили граффити с изображением Ромелу Лукаку

В Милане испортили граффити с изображением Ромелу Лукаку, который в августе перебрался из «Интера» в «Челси».

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Источник: AP 2021

Лондонцы заплатили «Интеру» за бельгийца € 115 млн, что стало новым рекордом «Челси».

Изображение Лукаку было закрашено белой краской. Также на граффити написали: «Предатель продан».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда перешёл из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

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