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09:35 (мск), источник: Life.ru

Футболист «Бордо» потерял сознание во время матча чемпионата Франции

Жуткий инцидент произошёл в самом начале игры. 23-летний Самуэль Калу рухнул на поле, стоя в стенке.

Бордо
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Нигерийский полузащитник «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание в матче чемпионата Франции по футболу. Всё произошло в самом начале игры второго тура, в которой его команда противостояла «Марселю».

Спустя четыре минуты после стартового свистка был назначен штрафной, 23-летний Калу встал в стенку и внезапно рухнул на газон. На поле немедленно выбежали медики. Игроки двух команд обступили лежавшего на траве футболиста, чтобы закрыть его от камер. На поле также вынесли носилки.

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Через какое-то время медикам удалось привести игрока в сознание. Он под аплодисменты трибун самостоятельно покинул поле. После этого Калу вернулся в игру, однако через некоторое время главный тренер «Бордо» Владимир Петкович всё-таки решил заменить игрока. Матч закончился вничью — 2:2.

Ранее подобный инцидент произошёл с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время Евро-2020. Хавбек упал без сознания во время матча с Финляндией. Эриксена доставили в больницу, где его состояние улучшилось.

Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца. Футболиста выписали из больницы после того, как ему провели операцию по установке кардиостимулятора.

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Марсель
2:2
Первый тайм: 2:0
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