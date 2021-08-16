Футболист «Бордо» потерял сознание во время матча чемпионата Франции
Жуткий инцидент произошёл в самом начале игры. 23-летний Самуэль Калу рухнул на поле, стоя в стенке.
Бордо
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Жуткий инцидент произошёл в самом начале игры. 23-летний Самуэль Калу рухнул на поле, стоя в стенке.
Нигерийский полузащитник «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание в матче чемпионата Франции по футболу. Всё произошло в самом начале игры второго тура, в которой его команда противостояла «Марселю».
Спустя четыре минуты после стартового свистка был назначен штрафной, 23-летний Калу встал в стенку и внезапно рухнул на газон. На поле немедленно выбежали медики. Игроки двух команд обступили лежавшего на траве футболиста, чтобы закрыть его от камер. На поле также вынесли носилки.
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Ранее подобный инцидент произошёл с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном во время Евро-2020. Хавбек упал без сознания во время матча с Финляндией. Эриксена доставили в больницу, где его состояние улучшилось.
Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца. Футболиста выписали из больницы после того, как ему провели операцию по установке кардиостимулятора.