Общий долг «Барселоны» — 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20−25% меньше
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовом состоянии клуба.
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовом состоянии клуба.
«Отрицательная величина чистых активов “Барсы” — 451 млн евро (это означает, что сумма долгов клуба превышает стоимость его имущества — примечание Sports.ru). На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20−25% больше, чем у наших конкурентов», — сообщил функционер.
Экономическое состояние клуба очень тревожное. Финансовое положение драматично.
Ранее Лапорта сообщил, что «Барса» понесет рекордные убытки в 487 млн евро по итогам сезона-2020/21 при ожидаемых потерях в 200 млн.