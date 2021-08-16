Общий долг «Барселоны» — 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20−25% меньше

«Отрицательная величина чистых активов “Барсы” — 451 млн евро (это означает, что сумма долгов клуба превышает стоимость его имущества — примечание Sports.ru). На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20−25% больше, чем у наших конкурентов», — сообщил функционер.