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15:22 (мск), источник: Sports.Ru

Общий долг «Барселоны» — 1,35 млрд евро. На зарплаты уходит 103% от доходов клуба, у конкурентов на 20−25% меньше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовом состоянии клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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«Отрицательная величина чистых активов “Барсы” — 451 млн евро (это означает, что сумма долгов клуба превышает стоимость его имущества — примечание Sports.ru). На зарплаты уходит 103% от суммы доходов клуба. Этот показатель на 20−25% больше, чем у наших конкурентов», — сообщил функционер.

Также президент «блауграны» отметил, что общий долг «Барсы» составляет 1,35 млрд евро.
Экономическое состояние клуба очень тревожное. Финансовое положение драматично.
Жоан Лапорта
президент футбольного клуба «Барселона»

Ранее Лапорта сообщил, что «Барса» понесет рекордные убытки в 487 млн евро по итогам сезона-2020/21 при ожидаемых потерях в 200 млн.

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