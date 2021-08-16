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16 августа, источник: Sports.Ru

«Вольфсбургу» засчитали поражение в кубковой игре с «Пройссеном» из-за 6 замен вместо 5

«Вольфсбург» 8 августа обыграл «Пройссен» (3:1) в 1-м раунде Кубка Германии.

ВольфсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Клуб из Мюнстера обжаловал результат в связи с тем, что «волки» сделали 6 замен — на одну больше, чем разрешено.

Лимит был превышен в дополнительное время, когда вместо Максимилиана Филиппа вышел Себастьян Борнаув, а Максанс Лакруа уступил место Адмиру Мехмеди.

По итогам разбирательства «Вольфсбургу» было присуждено поражение со счетом 0:2. У команды есть право направить апелляцию в течение 24 часов.

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