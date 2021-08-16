«Вольфсбургу» засчитали поражение в кубковой игре с «Пройссеном» из-за 6 замен вместо 5

Клуб из Мюнстера обжаловал результат в связи с тем, что «волки» сделали 6 замен — на одну больше, чем разрешено.

Лимит был превышен в дополнительное время, когда вместо Максимилиана Филиппа вышел Себастьян Борнаув, а Максанс Лакруа уступил место Адмиру Мехмеди.