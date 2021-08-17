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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Агент Роналду предложил «Манчестер Сити» купить футболиста

Жорже Мендеш, агент форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2021
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По информации источника, итальянский клуб готов отпустить футболиста сейчас за 30 миллионов евро. Через год контракт Роналду с «Ювентусом» истечет, и тогда португалец покинет команду бесплатно как свободный агент.

Кроме того, расставание с 36-летним футболистом поможет «Ювентусу» улучшить финансовую ситуацию в клубе. Команда сэкономит на выплатах по внушительному контракту Роналду. Его годовой оклад составляет 31 миллион евро.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянсксий клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

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