Из эмоциональной ямы — к «золотой гонке». «Шахтер» заходит на посадку, взлетит ли БАТЭ?

Во время съемок ролика для презентации Валерия Громыко на «Борисов-Арене» того поприветствовал Максим Скавыш. Тогда это наталкивало на позитив и вселяло оптимизм. В итоге Громыко перешел в клуб с травмой и прописался в лазарете, а Скавыш БАТЭ покинул. Аккурат к этому уходу на базе в Дудинке появилась известная цитата Анатолия Капского: «БАТЭ не нужен футболист, который играет только тогда, когда хочет». Даже если его фамилия Скавыш, и он был лучшим игроком страны. Это уже дополнение.



«Ну это же не ребенок, отпускать или не отпускать его в школу. Вы все прекрасно понимаете. Есть контракт», — позже объяснил Жуковский уход ключевого футболиста в «Шахтер». А тучи сгущались…

16 тур. Фатальные ошибки Копитовича

В Слуцке к перерыву 4:0, все хорошо. Во втором тайме Копитович, еще в прошлом сезоне крайне редкий гость на поле, дважды ошибается: привозит гол и пенальти. Следует спешная замена на Носко, в центре обороны доигрывает Яблонский, ему не привыкать. Сильный шаг тренера, после которого легионер на поле больше не выходил. Штабу пришлось искать варианты.

Батуми. Первый матч

Перед поездкой в Грузию борисовчане, как могли, попытались усилиться, пригласили Юсова и Бордачева. Украинец помог сделать важный выездной гол. Нехайчик добил мяч в ворота после его попадания в штангу. БАТЭ чувствовал себя, как дома. Во всех смыслах. Бордачев вышел на родную левую бровку. Яркие эмоции, важная гостевая победа, но футбол уже не ковидный, а потому побеждать нужно по итогам двух встреч.

17-й тур. Возможность возглавить таблицу

«Шахтер» перенес слишком много матчей. Борисовчане могли этим воспользоваться и хотя бы на время, хотя бы символически возглавить турнирную таблицу. Правда, встреча с брестским «Динамо» пошла не по сценарию. Сигневич зарабатывает красную еще в первые полчаса. Жуковский проводит три замены в перерыве. Два пропущенных гола. Эмоциональный наставник критикует судейство. После матча переживающего в автобусе тренера показали по ТВ. Возможно, было предчувствие…

Борисов. Ответный матч. Катастрофа

Неудачное начало, счет мог быть 0:3 к перерыву. С небес свалился гол в раздевалку со стандарта. В общем, старый добрый БАТЭ. Но грузины прибавили во втором тайме, а борисовчане почему-то задохнулись. Ряд не самых удачных замен, команда прижалась к воротам. В общем, разгромное домашнее поражение. До сих пор перед глазами момент, в котором Бордачев упускает своего визави. Такое уже было: год назад в Софии Настич неудачно навесил, и БАТЭ получил в пустые ворота. Тогда случилась отставка Альшевского.



«Трудно говорить о дальнейшей работе. Очень стыдно перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за клуб, перед теми, кто доверил мне эту работу. Очень стыдно. Сегодня ночь нужно переспать, а завтра пообщаемся с руководителем клуба, как мы будем жить дальше. Каким путем пойдем», — Жуковский берет вину на себя.



«Оппоненты больше раскрепостились, а мы, наоборот, закрепостились. Где-то я перекрутил краны, было видно, что очень зажаты игроки», — еще одна цитата.



Жуковский остается. И откручивает краны?

18-й тур. Ничья

В Гомеле чувствовалось, что борисовчане в эмоциональной яме после неудачи в еврокубках. В ситуацию вмешался Бессмертный с его дальней пушкой. Полузащитник решил отпраздновать гол с тренером, но команда его не поддержала. Зато поддержали болельщики, вывесив специальный баннер. В целом, игра была под контролем «Гомеля», которому пришлось отыгрываться, но в итоге они могли еще и победить. Тренерский штаб борисовчан в концовке даже решил потянуть время двумя заменами. Тяжелая ничья, но важный балл.

19-й тур. Новая надежда

В кубковом матче против «Славии» отсутствовала особая атмосфера, команды играли без эмоций. Тишина на стадионе. Жуковский перешел на любимую схему в три центральных защитника. Яблонский решил обойтись без дополнительного времени — и хорошо.



«Поражения… очки теряем, у всех настроение не очень, но будем стараться, чтобы у всех оно было хорошее. По мелочам будем выходить из этой ситуации. И все хорошо будет», — после матча сказал Умаров.



Перед сшибкой с «Минском» новая проблема — эпидемия.



«Сегодня меня не будет на игре. К сожалению, у нас пошло в клубе некоторое заболевание. Некоторые футболисты тоже не будут сегодня участвовать в игре. В том числе главный тренер. Мы очень хотим, чтобы вы нас сегодня поддержали в трудную минуту», — пытался через инстаграм зарядить Жуковский.



На поле у БАТЭ вновь три центральных защитника. Чичкан и Нехайчик пропускали игру, но их удалось заменить. Сигневич не забил пенальти, но был точен на добивании. БАТЭ этот матч выиграл.



«Так надо продолжать и дальше: побеждать в каждом матче — еще есть шанс поспорить за чемпионство, и мы будем бороться за него до конца», — подвел итог Александар Филипович.

Золотой гонке быть?

Победа над «Минском» — важный психологический момент. Борисовчане даже в условиях кадрового форс-мажора и в отсутствие тренера перебороли себя и взяли три очка. По потерянным «Шахтер» впереди на целых десять баллов. Перевес внушительный, но есть нюансы. Горнякам придется нагонять календарь, играть в неудобном графике. А сейчас они и в удобном не феерят. Потеря очков в матче с депрессивной «Сморгонью» — тревожный симптом. И впереди у команды Сергея Гуренко сверхтяжелый отрезок: «Рух», БАТЭ, «Неман», «Динамо» Минск, «Торпедо»…



У борисовчан ближайшие туры попроще: «Энергетик», «Ислочь», «Сморгонь». Можно залечить травмы, поднять настроение и набрать ход. Но хватит ли БАТЭ эмоций? Или «Шахтер» вернется в чемпионский график и не оставит преследователям ни шанса? А ведь есть еще и «Рух». Впрочем, это совсем другая история…