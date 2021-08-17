Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для «Кайрата» обернулось летнее усиление

Состав чемпиона Казахстана пополнили: Жоао Пауло, Маки Баньяк, Ян Вороговский и Рикарду Алвеш.

По меркам КПЛ, это очень неплохие трансферы. Баньяк до перехода в «Кайрат» играл за белградский «Партизан», Жоао был лидером «Ордабасы» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана предыдущего сезона, Вороговский на протяжении двух лет играл в Бельгии за «Беерсхот», а последним клубом Алвеша перед переходом в алматинский клуб были самарские «Крылья Советов».

Впрочем, это усиление сработало лишь отчасти. Жоао, фееривший в шымкентском клубе за «Кайрат» провел две встречи в Кубке Казахстана, против «Жетысу» (1:0) и «Каспия» (0:2). В игре с актаусцами он получил травму и до сих пор не может помочь команде.

Пока весьма неубедителен Вороговский, который никак не может набрать потерянную форму. Да, в старании ему не откажешь, но пока не видно того Яна, который приезжал в сборную из «Беерхоста» и просто все выжигал на своем фланге. Сейчас в семи матчах за клуб казахстанский универсал сделал два ассиста.

Пять игр за «Кайрат» провел Алвеш. Но все они были неполными. Португальский атакующий полузащитник начинал с первых минут матчи Кубка Казахстана против «Турана» (0:1) и «Каспия» (4:2), после этого, уходя на замену, появлялся на поле, выходя со скамейки запасных в еврокубковых встречах против «Црвены Звезды» (0:5) и дважды «Алашкерта» (0:0 и 2:3). Результативными действиями 28-летний легионер пока не отметился.

Единственный, кто удачно влился в обойму, — это Баньяк. Камерунец принял участие в четырех встречах и в целом оставил о себе приятное впечатление. Дважды этот защитник выходил на поле в матчах Кубка Казахстана и провел по одной игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В алматинском поединке с «Црвеной Звездой» Баньяк принес победу «Кайрату» — 2:1, а в гостевом матче с «Алашкертом» (2:3) камерунский защитник отметился ассистом.

Безусловно, если бы не ОРВИ, из-за которой он пропустил несколько матчей, Баньяк принес бы еще больше пользы команде.